Ante el reciente colapso parcial de una sección del Hotel Granada, ubicado en Maracaibo, el Secretario de Cultura de la Gobernación del Zulia, Giovanni Villalobos, informó que se llevará a cabo un estudio técnico profundo para determinar el estado actual de la edificación. La medida busca evitar decisiones apresuradas, como una demolición prematura, y establecer un plan de acción conjunto entre la Gobernación y la Alcaldía de Maracaibo.
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Zulia
Evaluarán integridad estructural del Hotel Granada con expertos de LUZ y el Colegio de Ingenieros
Infraestructura en Maracaibo
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Con información de La Verdad
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