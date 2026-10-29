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Evaluarán integridad estructural del Hotel Granada con expertos de LUZ y el Colegio de Ingenieros

Infraestructura en Maracaibo

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Ante el reciente colapso parcial de una sección del Hotel Granada, ubicado en Maracaibo, el Secretario de Cultura de la Gobernación del Zulia, Giovanni Villalobos, informó que se llevará a cabo un estudio técnico profundo para determinar el estado actual de la edificación. La medida busca evitar decisiones apresuradas, como una demolición prematura, y establecer un plan de acción conjunto entre la Gobernación y la Alcaldía de Maracaibo.

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El funcionario aclaró que el inmueble, aunque no posee la categoría de patrimonio regional, figura en un inventario patrimonial realizado hace dos décadas. La evaluación contará con el apoyo técnico del Instituto de Corrosión de LUZ y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Zulia, instituciones que realizarán un diagnóstico comprobable sobre la resistencia de la estructura. Según explicó Villalobos, el deterioro del edificio es evidente debido a la falta de continuidad en las intervenciones realizadas entre 2013 y 2014, sumado a factores ambientales y sísmicos.

Actualmente, el sitio permanece bajo resguardo de la Policía del Estado y la Policía Municipal de Maracaibo, con cintas de seguridad que delimitan las zonas de riesgo. El edificio colapsó parcialmente el pasado lunes a las cuatro de la mañana, lo que obligó a los bomberos a intervenir únicamente las áreas que representaban un peligro inminente para los transeúntes y habitantes de la zona.

Las autoridades enfatizaron que, al tratarse de una propiedad privada, se requiere alcanzar acuerdos con los dueños para frenar el deterioro progresivo del inmueble. El objetivo final es determinar qué elementos de la edificación pueden ser rescatados, retomando incluso propuestas de recuperación planteadas en años anteriores para preservar la estructura histórica de la ciudad.

Con información de La Verdad

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