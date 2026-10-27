Fuertes lluvias provocan anegaciones en diversos sectores de Bachaquero

La situación se complicó debido al desbordamiento de un drenaje secundario situado entre los sectores Lídice y Progreso, lo que permitió que el agua ingresara a varias viviendas de la zona. También se reportaron inundaciones en la calle Estrella de Oro y en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Valmore Rodríguez.

Hasta el momento, la comunidad se mantiene a la espera de un balance oficial por parte de las autoridades bomberiles locales sobre los daños materiales. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) mantiene el pronóstico de precipitaciones para las próximas horas, por lo que instan a la población a mantenerse alerta y monitorear los canales oficiales de información.