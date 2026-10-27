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Valmore Rodriguez

Fuertes lluvias provocan anegaciones en diversos sectores de Bachaquero

Emergencia por precipitaciones

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Imagen de la noticia: Fuertes lluvias provocan anegaciones en diversos sectores de Bachaquero

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Un intenso aguacero que se prolongó por tres horas durante la madrugada de este martes 27 de octubre dejó un saldo de severas anegaciones en el municipio Valmore Rodríguez, estado Zulia. La avenida principal de Bachaquero, “Don Valmore Rodríguez”, resultó totalmente cubierta por el agua, la cual también afectó calles adyacentes y el sector Campo Progreso.

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La situación se complicó debido al desbordamiento de un drenaje secundario situado entre los sectores Lídice y Progreso, lo que permitió que el agua ingresara a varias viviendas de la zona. También se reportaron inundaciones en la calle Estrella de Oro y en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Valmore Rodríguez.

Hasta el momento, la comunidad se mantiene a la espera de un balance oficial por parte de las autoridades bomberiles locales sobre los daños materiales. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) mantiene el pronóstico de precipitaciones para las próximas horas, por lo que instan a la población a mantenerse alerta y monitorear los canales oficiales de información.

severas anegaciones

Con información de NAM

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