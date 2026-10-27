Un intenso aguacero que se prolongó por tres horas durante la madrugada de este martes 27 de octubre dejó un saldo de severas anegaciones en el municipio Valmore Rodríguez, estado Zulia. La avenida principal de Bachaquero, “Don Valmore Rodríguez”, resultó totalmente cubierta por el agua, la cual también afectó calles adyacentes y el sector Campo Progreso.
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Valmore Rodriguez
Fuertes lluvias provocan anegaciones en diversos sectores de Bachaquero
Emergencia por precipitaciones
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Con información de NAM
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