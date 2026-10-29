Gobernación del Zulia entrega trabajos de reasfaltado en el corredor Don Manuel Belloso

Caldera destacó que este proyecto es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno nacional, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, la Gobernación del Zulia y las alcaldías de San Francisco y Maracaibo. Según el mandatario, el plan regional se aproxima a las 500 mil toneladas de asfalto colocadas en diversos puntos de la entidad.

Durante el anuncio, realizado el pasado 28 de octubre, el gobernador detalló que la meta para el cierre de año incluye la entrega de otros tramos viales, como la carretera Falcón-Zulia y la vía Paraguachón-Paraguaipoa. Asimismo, iniciaron labores en el tramo La Cachamana-Aricuaizá, que comprende 29 kilómetros entre los municipios Machiques y Jesús María Semprum, con el objetivo de impulsar el desarrollo ganadero y la infraestructura regional.

El Ejecutivo regional mantiene activos otros frentes de trabajo en arterias viales clave, incluyendo la carretera Lara-Zulia, el tramo Machiques-La Villa y el corredor de la vía Perijá, como parte de un plan de desarrollo estadal que busca garantizar mejores condiciones de movilidad en la región.