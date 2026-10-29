El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció la culminación de los trabajos de rehabilitación en el corredor vial Don Manuel Belloso, ubicado en el municipio San Francisco. La obra, que abarca 11 kilómetros lineales, forma parte del Plan Estadal de Asfaltado y incluyó la colocación de 26.000 toneladas de asfalto en caliente, además de labores de demarcación y señalización en esta ruta estratégica que conecta con el Aeropuerto Internacional La Chinita.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Zulia
Gobernación del Zulia entrega trabajos de reasfaltado en el corredor Don Manuel Belloso
Infraestructura vial
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...