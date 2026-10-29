170 participantes de los cursos » Emprender para el futuro» recibirán su certificación en la parroquia Jorge Hernández

​Alexander Oquendo, coordinador del programa «Emprendiendo para el Futuro» de la fundación Suma Corazones, destacó que en esta oportunidad se implementaron 11 áreas diferentes de formación en distintos sectores de la parroquia. «Gracias a esta iniciativa, se logró captar y capacitar a más de 170 personas de la mano de instructores calificados, quienes les otorgarán su respectiva acreditación, una vez cumplido con éxito el programa previsto para cada curso, impulsando así el emprendimiento y el desarrollo local» dijo Ocando

​Acotando «la finalidad principal de estos talleres es adiestrar a las personas en un oficio para el futuro, fomentando el emprendimiento y brindándoles herramientas para elevar su nivel económico y social. De esta manera, se busca ofrecer alternativas productivas que permitan a los ciudadanos superar situaciones de vulnerabilidad y salir adelante mediante el trabajo y el aprendizaje», expresó Alexander Ocando.

​El evento contará con la presencia de invitados especiales quienes junto a los profesores entregarán los certificados a los flamantes graduandos que culminaron con éxito su proceso de formación profesional y técnica.

El momento será amenizado por las agrupaciones Jovi Gaita, K Libre Gaitero y K libre la Máquina del Sabor. Alexander Ocando extendió la invitación para que este viernes 30 a partir de las 7:00 de la noche asistan y acompañen a los graduandos y disfruten de buena música, en la cancha el Carmen barrio la Pastora.

Nota de Prensa

Lcda. Leidys Barrientos

Cnpcol 6430