Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Cabimas

170 participantes de los cursos » Emprender para el futuro» recibirán su certificación en la parroquia Jorge Hernández

|2 min|
Imagen de la noticia: 170 participantes de los cursos » Emprender para el futuro» recibirán su certificación en la parroquia Jorge Hernández

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Este viernes 30 a las 7:00 de la noche, se llevará a cabo el gran acto de grado de los participantes de los diversos cursos de capacitación implementados por la fundación Suma Corazones en conjunto con Jóvenes por la Democracia Social, el cual tendrá lugar en la cancha de usos múltiples de La Pastora, ubicada en el barrio El Carmen, parroquia Jorge Hernández.

Lee también
Con una emotiva y masiva misa de acción de gracias, el pueblo de Cabimas celebra la libertad plena de Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez y Arelis Ojeda

​Alexander Oquendo, coordinador del programa «Emprendiendo para el Futuro» de la fundación Suma Corazones, destacó que en esta oportunidad se implementaron 11 áreas diferentes de formación en distintos sectores de la parroquia. «Gracias a esta iniciativa, se logró captar y capacitar a más de 170 personas de la mano de instructores calificados, quienes les otorgarán su respectiva acreditación, una vez cumplido con éxito el programa previsto para cada curso, impulsando así el emprendimiento y el desarrollo local» dijo Ocando

​Acotando «la finalidad principal de estos talleres es adiestrar a las personas en un oficio para el futuro, fomentando el emprendimiento y brindándoles herramientas para elevar su nivel económico y social. De esta manera, se busca ofrecer alternativas productivas que permitan a los ciudadanos superar situaciones de vulnerabilidad y salir adelante mediante el trabajo y el aprendizaje», expresó Alexander Ocando.

​El evento contará con la presencia de invitados especiales quienes junto a los profesores entregarán los certificados a los flamantes graduandos que culminaron con éxito su proceso de formación profesional y técnica.

El momento será amenizado por las agrupaciones Jovi Gaita, K Libre Gaitero y K libre la Máquina del Sabor. Alexander Ocando extendió la invitación para que este viernes 30 a partir de las 7:00 de la noche asistan y acompañen a los graduandos y disfruten de buena música, en la cancha el Carmen barrio la Pastora.

Nota de Prensa
Lcda. Leidys Barrientos
Cnpcol 6430

Con información de Leidys Barrientos CNPCOL: 6.430

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

CabimasCabimasZulia

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.