Este viernes 30 a las 7:00 de la noche, se llevará a cabo el gran acto de grado de los participantes de los diversos cursos de capacitación implementados por la fundación Suma Corazones en conjunto con Jóvenes por la Democracia Social, el cual tendrá lugar en la cancha de usos múltiples de La Pastora, ubicada en el barrio El Carmen, parroquia Jorge Hernández.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Cabimas
170 participantes de los cursos » Emprender para el futuro» recibirán su certificación en la parroquia Jorge Hernández
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Leidys Barrientos CNPCOL: 6.430
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...