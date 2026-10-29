Con una emotiva y masiva misa de acción de gracias, el pueblo de Cabimas celebra la libertad plena de Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez y Arelis Ojeda

​Entre los asistentes destacaron el exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales; los exalcaldes Argelino Riera y Alenis Guerrero; así como los dirigentes Nora Bracho, Justo Bermúdez, Iraida Villasmil ,Yasmin Rendiles y José Alcalá del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), junto a representantes de AD en resistencia, Unión y Cambio, entre otros factores de la unidad democrática, quienes junto a familiares y cientos de ciudadanos de Cabimas brindaron un cálido respaldo a los dirigentes que hoy gozan de libertad plena.

​Durante el encuentro, Nabil Maalouf ofreció declaraciones a los medios de comunicación presentes: «Me siento feliz porque después de casi dos años se hizo justicia y prevaleció lo que siempre afirmamos sobre nuestra inocencia, pero aún más feliz por todas estas muestras de afecto y cariño que el pueblo siempre me brindó y que hoy acá se materializan. A todos mi agradecimiento infinito; que Dios los bendiga, gracias, gracias», expresó Maalouf visiblemente emocionado.

​Al ser consultado sobre su futuro político, el exalcalde señaló que «es prematuro hablar de candidaturas, solo el tiempo lo dirá», aunque ratificó su firme compromiso y vocación de servicio manifestando que, como siempre ha sido su accionar, continuará estando al lado y al servicio de su pueblo.

​»Estaremos en la calle con la gente y, con el devenir del tiempo, todo fluirá en favor del país. Ahí estaremos, dando un paso al frente y aportando nuestro grano de arena en pro del beneficio de la sociedad», concluyó Maalouf.

​Por su parte, el exgobernador Manuel Rosales expresó unirse al júbilo de todo el pueblo cabimense: «Un pueblo que nunca perdió la fe y creyó en la inocencia no solo de Nabil, sino de Arelis y Valentín. Finalmente se hizo justicia».

Arelis Ojeda y Valentín Gutiérrez: «Nunca perdimos la fe»

​Con una enorme carga de emotividad, Arelis Ojeda y Valentín Gutiérrez manifestaron su alegría por la libertad plena alcanzada, una medida que aseguraron debió darse desde el principio dada su inocencia. Reafirmaron que, aunque les arrebataron dos años de sus vidas, finalmente prevaleció la verdad.

​La jornada concluyó entre muestras de solidaridad, abrazos y oraciones por parte de los asistentes, quienes ratificaron su acompañamiento a los líderes locales en esta nueva etapa.

​Nota de Prensa:

Lcda. Leidys Barrientos

Cnpcol 6430