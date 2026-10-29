A casa llena y en un ambiente marcado por el afecto, el amor y la esperanza, la mañana de este miércoles 28 de octubre se llevó a cabo en la Catedral de Cabimas una misa de acción de gracias con motivo de la libertad plena concedida al exalcalde Nabil Maalouf, junto a Valentín Gutiérrez y Arelis Ojeda.
El acto religioso, oficiado por el presbítero César Villalobos, contó con una nutrida concurrencia de la comunidad y la presencia de destacadas personalidades del ámbito social y político regional y municipal.
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Cabimas
Con una emotiva y masiva misa de acción de gracias, el pueblo de Cabimas celebra la libertad plena de Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez y Arelis Ojeda
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Con información de Leidys Barrientos CNPCOL: 6.430
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