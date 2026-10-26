Reforma fiscal permite facturación digital sin máquinas fiscales en comercios

Esta reforma busca aliviar la carga financiera de las pequeñas y medianas empresas, permitiendo el uso de portales oficiales, aplicaciones gratuitas o desarrollos propios. La transición cuenta con un plazo de 180 días, con una vigencia plena pautada para el 19 de abril de 2027.

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) valoró positivamente el anuncio, calificándolo como la reforma más relevante en los métodos de facturación de las últimas décadas. Además, la providencia actualiza los criterios para clasificar a los contribuyentes especiales, lo que permitirá que diversos comercios salgan de este grupo. Asimismo, se simplifican los reportes de contingencia ante fallas de servicios, permitiendo la transmisión digital de datos una vez restablecida la conexión.

Aunque la flexibilidad aumenta, la supervisión estatal se mantendrá a través de plataformas electrónicas con transmisión inmediata de información. El sector privado ha solicitado que el sistema contemple las limitaciones de conectividad en ciertas zonas del país antes de la entrada en vigor definitiva de la norma. Con estos cambios, las máquinas fiscales pasan a ser una alternativa voluntaria para los negocios que ya cuentan con estos equipos.