El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) oficializó una transformación en el sistema de facturación del país mediante la Providencia 2026-00093. La normativa, publicada en la Gaceta Oficial 43.484, elimina la obligación de comprar máquinas fiscales para la emisión de facturas y establece un nuevo ecosistema digital.
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Reforma fiscal permite facturación digital sin máquinas fiscales en comercios
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Con información de Seniat
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