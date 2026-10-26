Guía para registrarse en la plataforma digital del Saime

Para iniciar el registro, el interesado debe acceder al portal del organismo y seleccionar la sección de trámites en línea. Allí, deberá optar por la creación de una cuenta nueva y aceptar los términos y condiciones del sistema.

El sistema solicita información personal básica para la identificación del ciudadano. Es indispensable contar con una cédula de identidad, fecha de nacimiento y un correo electrónico activo, preferiblemente Gmail, para recibir la validación.

El usuario debe revisar su bandeja de entrada para localizar el código de verificación enviado por el sistema. En caso de no visualizar el mensaje, se sugiere consultar la carpeta de correo no deseado.

Finalmente, el proceso concluye con la configuración de preguntas de seguridad, las cuales permiten proteger el acceso a la cuenta. Se recomienda conservar las credenciales de acceso en un lugar seguro y no compartirlas con terceros. Una vez completado el registro, el ciudadano podrá consultar las opciones disponibles y gestionar sus solicitudes.