El Comité de Postulaciones Judiciales dio a conocer el cronograma oficial para la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Según lo informado, el nombramiento de los nuevos jueces está previsto para el próximo 11 de diciembre del presente año.
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Comité de Postulaciones Judiciales establece cronograma para renovar magistrados del TSJ
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