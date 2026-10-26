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Comité de Postulaciones Judiciales establece cronograma para renovar magistrados del TSJ

Poder Judicial

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El Comité de Postulaciones Judiciales dio a conocer el cronograma oficial para la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Según lo informado, el nombramiento de los nuevos jueces está previsto para el próximo 11 de diciembre del presente año.

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La recepción de documentos para los aspirantes se llevará a cabo desde el 28 de octubre hasta el 11 de noviembre. Los interesados deberán consignar su documentación dentro de este plazo para optar a un cargo de magistrado en el máximo tribunal del país.

Renovación del TSJ en Venezuela: publican el cronograma oficial para la elección de magistrados

Posteriormente, el proceso contempla una fase de objeciones y tachas contra los postulados, la cual transcurrirá entre el 23 y el 26 de noviembre. Las entrevistas a los aspirantes evaluados por el comité ocurrirán del 25 al 31 de noviembre, permitiendo a los miembros de la asamblea conversar directamente con cada participante antes de la selección definitiva.

Esta convocatoria, organizada por el parlamento nacional, tiene como objetivo transformar el sistema judicial venezolano mediante la elección de los nuevos integrantes del máximo tribunal.

Con información de noticiascol.com

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