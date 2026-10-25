Inameh: Pronóstico para este doming 25 de octubre 2026

En su último boletín, las autoridades reportan lluvias en varias regiones del país debido a la Zona de Convergencia Intertropical y una vaguada monzónica.

Los ciudadanos deben tomar previsiones ante las precipitaciones previstas para esta jornada en gran parte del territorio nacional.

Clima matutino en el territorio nacional

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo muestra nubes parciales en la mayor parte de Venezuela. Sin embargo, se registran lluvias dispersas en zonas de Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Bolívar, Amazonas, Apure, Mérida, Táchira y Zulia.

Pronóstico de lluvias para la tarde y noche

En horas de la tarde y la noche, la nubosidad aumenta de forma progresiva en varias regiones. El reporte indica lluvias de intensidad variable y posibles descargas eléctricas en Bolívar, Amazonas, Región Central, Llanos Occidentales, Centro Occidente, los Andes y Zulia.

Reporte del tiempo en la Gran Caracas

La Gran Caracas presenta cielo parcialmente nublado con algunas lloviznas en zonas de montaña durante la madrugada. A partir del mediodía, la nubosidad aumenta con lluvias dispersas al final de la tarde, vientos de quince kilómetros por hora y temperaturas entre veinte y treinta y cinco grados.

Temperaturas por regiones