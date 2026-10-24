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Gobierno nacional activa el plan ‘Venezuela Alimenta Hambre Cero’ para optimizar la distribución de alimentos

Seguridad alimentaria

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Este sábado inició el despliegue del plan ‘Venezuela Alimenta Hambre Cero’, una estrategia gubernamental diseñada para optimizar la distribución de rubros básicos y garantizar la atención nutricional en todo el territorio nacional. La iniciativa busca integrar las capacidades de la agroindustria, la economía local y las redes de distribución para consolidar el abastecimiento.

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Durante la presentación del programa, se destacó que el país avanza en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de soberanía alimentaria. Según lo informado, el objetivo es alcanzar las metas establecidas para el año 2030, priorizando el reforzamiento operativo del programa de alimentación en los planteles educativos del país.

Como parte de este esquema, el Ejecutivo anunció que presentará ante la Asamblea Nacional una propuesta denominada Ley para la Economía Local. Este proyecto legislativo tiene como propósito fundamental fortalecer los circuitos de producción local y asegurar que la distribución de alimentos llegue de manera directa a las comunidades.

Con información de noticiascol.com

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