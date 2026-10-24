Gobierno nacional activa el plan ‘Venezuela Alimenta Hambre Cero’ para optimizar la distribución de alimentos

Durante la presentación del programa, se destacó que el país avanza en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de soberanía alimentaria. Según lo informado, el objetivo es alcanzar las metas establecidas para el año 2030, priorizando el reforzamiento operativo del programa de alimentación en los planteles educativos del país.

Como parte de este esquema, el Ejecutivo anunció que presentará ante la Asamblea Nacional una propuesta denominada Ley para la Economía Local. Este proyecto legislativo tiene como propósito fundamental fortalecer los circuitos de producción local y asegurar que la distribución de alimentos llegue de manera directa a las comunidades.