Este sábado inició el despliegue del plan ‘Venezuela Alimenta Hambre Cero’, una estrategia gubernamental diseñada para optimizar la distribución de rubros básicos y garantizar la atención nutricional en todo el territorio nacional. La iniciativa busca integrar las capacidades de la agroindustria, la economía local y las redes de distribución para consolidar el abastecimiento.
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Gobierno nacional activa el plan ‘Venezuela Alimenta Hambre Cero’ para optimizar la distribución de alimentos
Seguridad alimentaria
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