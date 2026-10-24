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Inameh: Pronóstico para este sábado 24 de octubre 2026

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó que este sábado 24 de octubre el clima en Venezuela presenta precipitaciones y nubosidad en varias regiones del país.

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Durante la madrugada y la mañana se prevén mantos nubosos con lluvias e intervalos dispersos en entidades como Amazonas, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida y Zulia.

Para el resto de la jornada, las estimaciones oficiales del pronóstico del tiempo en Venezuela prevén un incremento de la cobertura de nubes con descargas eléctricas al finalizar la tarde en zonas del occidente, oriente, los Andes y el sur del territorio nacional.

Clima en la Gran Caracas hoy

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira se esperan lloviznas cortas en zonas de montaña a primeras horas. A lo largo del día dominará un cielo con nubosidad parcial e intervalos dispersos de lluvias hacia la tarde. Los vientos soplan desde el noreste a una velocidad promedio de 18 kilómetros por hora.

Temperaturas extremas por regiones

La Guaira alcanza picos calurosos de hasta 35°C, mientras que la ciudad de Caracas registra mínimas de 18 grados y máximas cercanas a los 32 °C.

En el interior del país destacan zonas del oriente y centro occidente con registros máximos que se sitúan entre los 35 y 39 °C. Los Andes presenta las cifras más bajas con mínimas de 5°C en Mérida.

¿Dónde lloverá hoy? Inameh advierte sobre las zonas con chubascos y nubosidad este 24 de octubre
Con información de Inameh

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