Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, lideró este viernes una jornada de supervisión en los proyectos petroleros que se ejecutan en el país. Esta actividad se enmarca en el convenio energético establecido en agosto con Estados Unidos, el cual busca impulsar la inversión y las operaciones en diversos campos de hidrocarburos.
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Delcy Rodríguez supervisa proyectos petroleros bajo acuerdo con la empresa estadounidense NABEP
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