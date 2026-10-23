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Delcy Rodríguez supervisa proyectos petroleros bajo acuerdo con la empresa estadounidense NABEP

Sector energético

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Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, lideró este viernes una jornada de supervisión en los proyectos petroleros que se ejecutan en el país. Esta actividad se enmarca en el convenio energético establecido en agosto con Estados Unidos, el cual busca impulsar la inversión y las operaciones en diversos campos de hidrocarburos.

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Durante el recorrido, Rodríguez informó que la alianza binacional comprende 17 convenios específicos dirigidos a los sectores de petróleo y gas, los cuales cuentan con la participación operativa de la compañía estadounidense NABEP. Según lo detallado, el plan de extracción tiene como objetivo alcanzar un volumen de 65 mil millones de barriles de las reservas nacionales.

La jefa de Estado explicó que el plan incluye ocho proyectos clasificados como «campos verdes», los cuales requieren de infraestructura y desarrollo inicial para iniciar o ampliar su capacidad productiva. En la actividad participaron directivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), representantes de NABEP y el encargado de Negocios de Estados Unidos.

Por otra parte, se destacó el avance en las operaciones dentro del territorio zuliano. El desempeño operativo en las instalaciones del estado Zulia permitió registrar un nuevo máximo de producción, alcanzando los 115.000 barriles diarios. Rodríguez calificó el entendimiento como un paso estratégico para la seguridad energética de ambas naciones y enfatizó que el objetivo es avanzar hacia la acción y la producción.

Con información de noticiascol.com

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