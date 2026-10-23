Delcy Rodríguez supervisa proyectos petroleros bajo acuerdo con la empresa estadounidense NABEP

Durante el recorrido, Rodríguez informó que la alianza binacional comprende 17 convenios específicos dirigidos a los sectores de petróleo y gas, los cuales cuentan con la participación operativa de la compañía estadounidense NABEP. Según lo detallado, el plan de extracción tiene como objetivo alcanzar un volumen de 65 mil millones de barriles de las reservas nacionales.

La jefa de Estado explicó que el plan incluye ocho proyectos clasificados como «campos verdes», los cuales requieren de infraestructura y desarrollo inicial para iniciar o ampliar su capacidad productiva. En la actividad participaron directivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), representantes de NABEP y el encargado de Negocios de Estados Unidos.