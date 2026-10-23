Expertos analizan impacto de reformas tributaria y laboral en el poder adquisitivo

Herrera explicó que, al aumentar el alcance de los contribuyentes, el Estado podría reducir las tasas impositivas, lo cual disminuiría los costos operativos para las empresas. Esta reducción, a su juicio, permitiría mejorar las condiciones laborales, incluyendo contrataciones y ajustes salariales. Asimismo, señaló que una recaudación sana evitaría que el fisco recurra al financiamiento monetario, lo que contribuiría a frenar la inflación y, por ende, a fortalecer el poder adquisitivo de la población.

Por su parte, Asdrúbal Oliveros, director de Suma Consulting, calificó la revisión de la normativa laboral como un paso crucial para la reactivación del trabajo formal. El economista advirtió que el mercado laboral padece una grave distorsión en la estructura de los ingresos, donde el promedio de remuneración en el sector privado se compone mayoritariamente de bonificaciones. Ante este escenario, la propuesta que se analiza busca revertir esta tendencia para que el salario vuelva a ser el componente principal en el ingreso de los trabajadores venezolanos.