Especialistas en el área financiera han analizado las implicaciones de los cambios en la normativa fiscal y laboral que se discuten actualmente en el país. Según Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, una reforma tributaria mejora la recaudación con más contribuyentes si logra ampliar la base de tributación y rescatar la cobertura de la Seguridad Social, un elemento que considera esencial para avanzar en la dirección correcta.
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Expertos analizan impacto de reformas tributaria y laboral en el poder adquisitivo
Análisis económico
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