Caracas acogerá la próxima edición de la Venezuela Energy Week 2027, un evento programado entre el 22 y el 25 de febrero que servirá como plataforma para discutir el panorama de los hidrocarburos en el país. La agenda del encuentro incluye el análisis de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos y los mecanismos para la participación de capital privado en las distintas etapas de la cadena energética.
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Caracas será sede de la Venezuela Energy Week 2027 en febrero
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Con información de noticiascol.com
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