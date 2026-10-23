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Caracas será sede de la Venezuela Energy Week 2027 en febrero

Encuentro sectorial

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Caracas acogerá la próxima edición de la Venezuela Energy Week 2027, un evento programado entre el 22 y el 25 de febrero que servirá como plataforma para discutir el panorama de los hidrocarburos en el país. La agenda del encuentro incluye el análisis de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos y los mecanismos para la participación de capital privado en las distintas etapas de la cadena energética.

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La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y representantes de corporaciones como BP, Eni y Halliburton liderarán las ponencias. David Campbell, vicepresidente sénior de BP para América Latina y el Caribe, presentará los proyectos de la compañía en el país, incluyendo la segunda fase del campo submarino Loran. Asimismo, se abordará la presencia de Eni en el yacimiento Junín-5 y el retorno de Halliburton a sus operaciones locales.

Jovanny Martínez, vicepresidente ejecutivo de PDVSA, encabezará las discusiones sobre los modelos de asociación entre la estatal petrolera y empresas internacionales. El evento, organizado por Energy Capital & Power, cuenta con el patrocinio de la vicepresidencia, PDVSA y el Ministerio de Hidrocarburos, y se desarrollará a través de conferencias, sesiones técnicas y una exhibición comercial en el Centro de Convenciones Simón Bolívar.

Con información de noticiascol.com

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