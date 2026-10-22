Inician trabajos de rehabilitación en el puente sobre el río Burgua tras colapso de pilares

Los trabajos están a cargo de la empresa estatal Puentes Cagua, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Transporte. El plan de acción incluye la restitución y refuerzo de la estructura metálica, el ajuste de los anclajes principales, así como la canalización y dragado del cauce para prevenir riesgos ante futuras crecidas.

Durante una inspección en el sitio, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, junto a su homólogo de Apure, Wilmer Rodríguez, subrayaron la importancia de esta obra para la población de El Nula. La intervención busca restablecer de forma segura la conexión vial entre ambos estados y favorecer la dinámica económica de los productores locales.

Según datos de las autoridades y sectores productivos, por esta vía transita aproximadamente el 80 % del intercambio comercial de bienes agropecuarios entre ambas entidades, incluyendo el transporte de carne, leche y diversos rubros agrícolas de consumo nacional.