El Gobierno Nacional dio inicio a las labores de rehabilitación del puente sobre el río Burgua, estructura que comunica a los estados Táchira y Apure. La intervención responde al colapso de dos pilares de soporte provocado por el aumento del caudal del río, situación que ha interrumpido la movilidad en la zona.
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Inician trabajos de rehabilitación en el puente sobre el río Burgua tras colapso de pilares
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