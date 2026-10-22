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Asamblea Nacional designó a los 12 representantes de la sociedad civil para el Comité de Postulaciones Judiciales

Poder Legislativo

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Imagen de la noticia: Asamblea Nacional designó a los 12 representantes de la sociedad civil para el Comité de Postulaciones Judiciales

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La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves 22 de octubre la designación de los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ). La propuesta fue presentada ante la plenaria por el diputado Giuseppe Alessandrello y recibió el respaldo unánime de los parlamentarios.

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El grupo seleccionado, conformado por siete mujeres y cinco hombres, se unirá a los 11 diputados que integran la comisión preliminar. Esta instancia tiene como función principal intervenir en los procedimientos de evaluación y selección de los aspirantes a ocupar cargos dentro del sistema judicial venezolano.

Comité de Postulaciones Judiciales: AN designa a los 12 miembros de la sociedad civil

Los profesionales designados para esta labor son Rosmely Flores Parras, Clara Inés Casanova de Valecillos, María Luisa Chacón de Aldana, Nancy Clara Castro de Varvaro, Mairim Girlens Ruíz Ramos, Yrma del Valle Pazos Grau y Raquel Yadxani Sánchez Carrero. Completan la lista Mauro Manuel Herrera Gutiérrez, Anthony Gerard Pérez Negrón, Juan Domingo Alfonzo Paradisi, Guillermo Tell Aveledo Coll y Guillermo José Guzmán Mirabal.

Esta conformación se vincula con los procesos de selección de aspirantes a cargos del sistema judicial venezolano, conforme a las normas vigentes.

Con información de noticiascol.com

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