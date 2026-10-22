La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves 22 de octubre la designación de los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ). La propuesta fue presentada ante la plenaria por el diputado Giuseppe Alessandrello y recibió el respaldo unánime de los parlamentarios.
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Asamblea Nacional designó a los 12 representantes de la sociedad civil para el Comité de Postulaciones Judiciales
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Con información de noticiascol.com
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