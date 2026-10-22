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Asamblea Nacional designará este jueves a los 12 representantes civiles del Comité de Postulaciones Judiciales

Proceso de selección judicial

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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que este jueves 22 de octubre el Poder Legislativo procederá a la designación de los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales. Este órgano es el responsable de conducir el proceso para la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

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El anuncio se realizó tras la conclusión de la tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones políticas, donde se valoró el trabajo de la comisión preliminar que finalizó las entrevistas a los 127 aspirantes. Según Rodríguez, una vez conformado el grupo de trabajo, se procederá a la divulgación de las fechas del proceso, el cual se regirá por la Constitución y la ley vigente.

La designación, que había sido pospuesta en varias oportunidades durante el mes de octubre debido al alto volumen de candidatos y la falta de sesiones, permitirá activar la verificación de credenciales. Paralelamente, la organización Transparencia Venezuela señaló que, tras un monitoreo, identificó relación política en 52 de los 127 candidatos evaluados, incluyendo militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otros sectores.

Con información de noticiascol.com

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