Asamblea Nacional designará este jueves a los 12 representantes civiles del Comité de Postulaciones Judiciales

El anuncio se realizó tras la conclusión de la tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones políticas, donde se valoró el trabajo de la comisión preliminar que finalizó las entrevistas a los 127 aspirantes. Según Rodríguez, una vez conformado el grupo de trabajo, se procederá a la divulgación de las fechas del proceso, el cual se regirá por la Constitución y la ley vigente.

La designación, que había sido pospuesta en varias oportunidades durante el mes de octubre debido al alto volumen de candidatos y la falta de sesiones, permitirá activar la verificación de credenciales. Paralelamente, la organización Transparencia Venezuela señaló que, tras un monitoreo, identificó relación política en 52 de los 127 candidatos evaluados, incluyendo militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otros sectores.