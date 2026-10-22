La posible implementación de una reforma tributaria en Venezuela ha generado expectativas sobre su impacto en el crecimiento económico y la modernización del sistema financiero. Según el economista Aaron Olmos, el Estado tiene la oportunidad de mejorar la dinámica empresarial mediante la modificación a la baja de las alícuotas en impuestos nacionales, estadales, municipales y parafiscales.
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Expertos sugieren reforma tributaria para impulsar el crecimiento económico en Venezuela
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