Expertos sugieren reforma tributaria para impulsar el crecimiento económico en Venezuela

Olmos destacó que esta transformación debe ser coordinada con la política cambiaria para fomentar el ahorro y la inversión. Asimismo, valoró positivamente los avances del Seniat en la unificación de bases de datos, un paso que considera fundamental para la digitalización de los procesos fiscales.

Por su parte, gremios como Consecomercio, Conindustria y Fedecámaras han señalado que la carga impositiva actual representa dos tercios de los ingresos, una cifra que consideran excesiva para el sector productivo. Ante este panorama, el experto enfatizó la necesidad de discutir a nivel legislativo las alícuotas adecuadas para una economía que transita hacia sistemas digitales más integrados. La propuesta busca aliviar la presión sobre las empresas y trabajadores, permitiendo un entorno más favorable para el desarrollo económico nacional.