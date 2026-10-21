Con el propósito de fortalecer la seguridad sanitaria y establecer un control riguroso sobre los procedimientos estéticos, el Ministerio para la Salud, mediante el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS), instaló oficialmente la comisión técnica para la regulación de sustancias de relleno reabsorbibles. Esta medida, formalizada en la Gaceta Oficial N° 43.455, busca supervisar la comercialización, distribución y aplicación de productos permitidos, como el ácido hialurónico.
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Ministerio para la Salud instala comisión para regular sustancias de relleno
Salud pública
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