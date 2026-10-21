Ministerio para la Salud instala comisión para regular sustancias de relleno

La iniciativa responde a la necesidad de combatir el intrusismo profesional y evitar que el uso de productos con etiquetado dudoso o la intervención de personal no calificado comprometa la salud de los pacientes. Aunque en Venezuela existe una resolución ministerial vigente desde 2012 que prohíbe el uso de biopolímeros y sustancias no reabsorbibles, esta nueva normativa se enfoca en ordenar el mercado de los tratamientos autorizados.

Desde la sede central del SACS en Caracas, la comisión multidisciplinaria trabajará en conjunto con la Sociedad Venezolana de Dermatología Médica, Quirúrgica y Estética (SUDMQE) y la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial (SVCPREM). Ambas organizaciones gremiales colaborarán en el diseño de una propuesta de norma marco que ordene el sector y garantice prácticas seguras en todo el territorio nacional.