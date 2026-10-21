Expertos en materia tributaria, entre ellos el abogado Rodrigo Lepervanche, han subrayado la urgencia de implementar una reforma tributaria en Venezuela como paso clave para la recuperación económica. Lepervanche, socio de Victum Legal, señaló que esta medida es una solicitud recurrente tanto del empresariado nacional como de inversionistas extranjeros.
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Expertos proponen reforma tributaria para reducir la presión fiscal en Venezuela
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Con información de Seniat
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