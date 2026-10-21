Expertos proponen reforma tributaria para reducir la presión fiscal en Venezuela

El objetivo central es disminuir la presión fiscal que actualmente afecta al 70 % de la utilidad de las compañías, permitiendo así una mayor formalización y generación de empleo. La propuesta, respaldada también por la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (Avdt), sugiere que este proceso debe ejecutarse de forma paralela a una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo.

Según los expertos, la modernización del sistema es fundamental para brindar confianza a las inversiones nacionales e internacionales que operan en el país. Entre las condiciones planteadas para el éxito de esta iniciativa, se incluye la necesidad de una ley de amnistía tributaria que permita un «borrón y cuenta nueva».

Asimismo, se propone la creación de un monotributo para facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas, además de avanzar en la digitalización de la administración tributaria. Lepervanche enfatizó que la reforma debe ser consensuada entre todos los sectores para lograr un sistema racional y alineado con las tendencias internacionales.