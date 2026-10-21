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Expertos proponen reforma tributaria para reducir la presión fiscal en Venezuela

Economía nacional

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Expertos en materia tributaria, entre ellos el abogado Rodrigo Lepervanche, han subrayado la urgencia de implementar una reforma tributaria en Venezuela como paso clave para la recuperación económica. Lepervanche, socio de Victum Legal, señaló que esta medida es una solicitud recurrente tanto del empresariado nacional como de inversionistas extranjeros.

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El objetivo central es disminuir la presión fiscal que actualmente afecta al 70 % de la utilidad de las compañías, permitiendo así una mayor formalización y generación de empleo. La propuesta, respaldada también por la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (Avdt), sugiere que este proceso debe ejecutarse de forma paralela a una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo.

Según los expertos, la modernización del sistema es fundamental para brindar confianza a las inversiones nacionales e internacionales que operan en el país. Entre las condiciones planteadas para el éxito de esta iniciativa, se incluye la necesidad de una ley de amnistía tributaria que permita un «borrón y cuenta nueva».

Asimismo, se propone la creación de un monotributo para facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas, además de avanzar en la digitalización de la administración tributaria. Lepervanche enfatizó que la reforma debe ser consensuada entre todos los sectores para lograr un sistema racional y alineado con las tendencias internacionales.

Con información de Seniat

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