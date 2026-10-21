Venezuela y la CAF reactivan proyectos de cooperación en inteligencia artificial y resiliencia

Las iniciativas priorizadas se centrarán en el desarrollo de la inteligencia artificial, el fortalecimiento de los derechos digitales y la creación de sistemas de respuesta ante desastres. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) fue designado como el punto focal para la coordinación técnica y el seguimiento de estos programas multilaterales.

Durante la reunión, la delegación venezolana presentó las líneas estratégicas del Plan Nacional de Ciencias, Tecnologías y Cultura de Innovación 2025-2050, el cual busca fomentar la investigación científica y asegurar el relevo generacional en el sector.

Por su parte, el organismo financiero ratificó su disposición para brindar asistencia técnica en áreas como la modernización de centros de datos y la optimización de los sistemas de pago de la banca pública. Asimismo, se evaluará la propuesta para la construcción de un nuevo centro de datos en territorio nacional.