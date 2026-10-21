El Gobierno de Venezuela y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) formalizaron la reactivación de dos proyectos estratégicos orientados al avance tecnológico. El anuncio fue realizado por el ministro de Ciencia y Tecnología, Yván Gil, tras un encuentro con el representante de la CAF en el país, Xavier Prieto.
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Venezuela y la CAF reactivan proyectos de cooperación en inteligencia artificial y resiliencia
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