Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Venezuela y la CAF reactivan proyectos de cooperación en inteligencia artificial y resiliencia

Cooperación multilateral

|1 min|
Imagen de la noticia: Venezuela y la CAF reactivan proyectos de cooperación en inteligencia artificial y resiliencia

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El Gobierno de Venezuela y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) formalizaron la reactivación de dos proyectos estratégicos orientados al avance tecnológico. El anuncio fue realizado por el ministro de Ciencia y Tecnología, Yván Gil, tras un encuentro con el representante de la CAF en el país, Xavier Prieto.

Lee también
Chavismo y oposición cierran tercera ronda de diálogo enfocada en garantías electorales

Las iniciativas priorizadas se centrarán en el desarrollo de la inteligencia artificial, el fortalecimiento de los derechos digitales y la creación de sistemas de respuesta ante desastres. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) fue designado como el punto focal para la coordinación técnica y el seguimiento de estos programas multilaterales.

Durante la reunión, la delegación venezolana presentó las líneas estratégicas del Plan Nacional de Ciencias, Tecnologías y Cultura de Innovación 2025-2050, el cual busca fomentar la investigación científica y asegurar el relevo generacional en el sector.

Por su parte, el organismo financiero ratificó su disposición para brindar asistencia técnica en áreas como la modernización de centros de datos y la optimización de los sistemas de pago de la banca pública. Asimismo, se evaluará la propuesta para la construcción de un nuevo centro de datos en territorio nacional.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesCAFInteligencia ArtificialIVIC

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.