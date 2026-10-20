Ley de Transporte Terrestre exige a motorizados circular por el hombrillo en autopistas

La abogada y especialista en materia de tránsito, Carla Natera, recordó que el reglamento vigente estipula diversas prohibiciones para los conductores de motocicletas, con el objetivo de reducir los riesgos en la red vial nacional. Entre las acciones sancionables se encuentran circular entre canales, cambiar frecuentemente de carril, transportar a más de dos personas o llevar cargas que superen los 90 kilogramos sin el acondicionamiento adecuado.

Asimismo, la ley prohíbe el uso de las áreas destinadas a peatones, la conducción en contravía y la omisión del uso de cascos o elementos de protección. El incumplimiento de estas normas acarrea sanciones económicas que, según lo establecido en los artículos 169 y 170 de la Ley de Transporte Terrestre, oscilan entre 5 y 10 unidades tributarias.

Natera advirtió que las multas actuales se encuentran totalmente desactualizadas, lo que ha llevado a que diversos municipios del país opten por crear sus propias ordenanzas para ajustar el régimen de infracciones y sanciones a la realidad económica y vial actual. La especialista enfatizó que, aunque la ley no prohíbe el tránsito de motos por las autopistas, el respeto a las normas de circulación es fundamental para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías.