La normativa que regula la circulación de vehículos en el país, establecida en la Ley de Transporte Terrestre de 2008 y su reglamento parcial de 2011, obliga a los motorizados a transitar exclusivamente por el hombrillo en todas las autopistas y vías de circulación rápida. Esta disposición se mantendrá vigente hasta que las autoridades competentes habiliten un canal exclusivo para este tipo de transporte.
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Ley de Transporte Terrestre exige a motorizados circular por el hombrillo en autopistas
Normativa vial
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Con información de INTT
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