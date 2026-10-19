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Lluvias intensas provocan inundaciones en cinco municipios de Portuguesa

Emergencia por lluvias

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Las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas en el occidente del país han dejado un saldo de inundaciones en cinco municipios del estado Portuguesa. La situación, que mantiene en alerta máxima a las autoridades regionales, ha provocado la crecida intempestiva de ríos, quebradas y canales, afectando tanto zonas habitacionales como áreas agrícolas.

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El gobernador de la entidad, Primitivo Cedeño, informó sobre la situación crítica en el municipio Agua Blanca, donde el aumento del caudal del río Sarare ha generado preocupación por la estabilidad del puente sobre la Troncal 5. Esta vía es fundamental para el tránsito de carga y pasajeros hacia la región central, por lo que comisiones de infraestructura realizan evaluaciones técnicas permanentes para determinar si será necesario aplicar cierres preventivos.

El despliegue de los equipos de Protección Civil, Bomberos y organismos de seguridad regional se ha concentrado en la limpieza de drenajes, inspección de cabezales de puentes y despeje de sedimentos acumulados por las escorrentías. Además de los daños en la infraestructura vial, las corrientes de agua han destruido pasarelas y pontones, impactando rutas secundarias en diversas zonas rurales.

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El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo mantiene comisiones operativas desplegadas en los cauces de mayor caudal para anticipar posibles desbordamientos adicionales. Las autoridades han exhortado a la población y a los conductores a extremar las medidas de precaución, evitando transitar por pasos anegados o estructuras viales que presenten riesgos.

El desbordamiento de los cuerpos de agua ha impactado hectáreas agrícolas y sectores habitacionales en las jurisdicciones de Agua Blanca, Ospino, Araure, Santa Rosalía y Unda.

Con información de noticiascol.com

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