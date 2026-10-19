Lluvias intensas provocan inundaciones en cinco municipios de Portuguesa

El gobernador de la entidad, Primitivo Cedeño, informó sobre la situación crítica en el municipio Agua Blanca, donde el aumento del caudal del río Sarare ha generado preocupación por la estabilidad del puente sobre la Troncal 5. Esta vía es fundamental para el tránsito de carga y pasajeros hacia la región central, por lo que comisiones de infraestructura realizan evaluaciones técnicas permanentes para determinar si será necesario aplicar cierres preventivos.

El despliegue de los equipos de Protección Civil, Bomberos y organismos de seguridad regional se ha concentrado en la limpieza de drenajes, inspección de cabezales de puentes y despeje de sedimentos acumulados por las escorrentías. Además de los daños en la infraestructura vial, las corrientes de agua han destruido pasarelas y pontones, impactando rutas secundarias en diversas zonas rurales.