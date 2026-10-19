Las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas en el occidente del país han dejado un saldo de inundaciones en cinco municipios del estado Portuguesa. La situación, que mantiene en alerta máxima a las autoridades regionales, ha provocado la crecida intempestiva de ríos, quebradas y canales, afectando tanto zonas habitacionales como áreas agrícolas.
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Lluvias intensas provocan inundaciones en cinco municipios de Portuguesa
Emergencia por lluvias
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