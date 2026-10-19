A partir de este lunes 19 de octubre, se nuevo cronograma de distribución de gasolina subsidiada para los conductores registrados en la Plataforma Patria. Este esquema, que se ajusta de manera semanal siguiendo las directrices del Estado, mantiene la modalidad de atención organizado según el terminal de placa de los vehículos.
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Inicia nuevo cronograma de distribución de gasolina subsidiada para la semana del 19 de octubre
Combustible subsidiado
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Con información de noticiascol.com
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