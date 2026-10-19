Inicia nuevo cronograma de distribución de gasolina subsidiada para la semana del 19 de octubre

Los usuarios con vehículos registrados en el sistema cuentan con un cupo mensual de 120 litros para automóviles y 60 litros para motocicletas. Para acceder a este beneficio, es indispensable mantener un saldo positivo en el monedero digital de la plataforma.

El calendario de suministro para la semana en curso es el siguiente:

Lunes 19 de octubre: Placas terminadas en 1 y 2

Martes 20 de octubre: Placas terminadas en 3 y 4

Miércoles 21 de octubre: Placas terminadas en 5 y 6

Jueves 22 de octubre: Placas terminadas en 7 y 8

Viernes 23 de octubre: Placas terminadas en 9 y 0

Sábado 24 de octubre: Placas terminadas en 1 y 2

Domingo 25 de octubre: Placas terminadas en 3 y 4

Para verificar el cupo disponible, los usuarios pueden enviar un mensaje de texto con la palabra SALDO o GASOLINA al número 3777. Tras realizar la consulta, el sistema enviará una respuesta automática con la información detallada sobre el saldo restante.