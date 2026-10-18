Delcy Rodríguez se pronuncia sobre la Segunda Consulta Popular 2026

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información informó sobre la habilitación de 11.495 centros de votación y 12.769 mesas electorales para esta jornada, en la que participan 5.418 comunas y circuitos comunales, además de 48.086 consejos comunales.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada, destacó la movilización ciudadana para definir las obras prioritarias en sus localidades. En esta edición, las juntas de condominio participan con un total de 428 proyectos postulados, orientados a mejorar la infraestructura y los servicios en sus respectivas zonas residenciales.

El despliegue electoral abarca diversas regiones del país. En Caracas, los habitantes de comunas como Amalivaca y Corazón del Waraira participan en la votación, mientras que en estados como Carabobo, Falcón, Portuguesa y Monagas se activaron los circuitos comunales para la selección de las propuestas regionales. Esta suma de sectores urbanos amplía la participación ciudadana para la asignación directa de recursos públicos a obras locales.