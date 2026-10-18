La Segunda Consulta Popular Nacional 2026 comenzó este domingo 18 de octubre en todo el territorio venezolano, marcando un hito al incorporar por primera vez a las juntas de condominio en el proceso de elección de proyectos comunitarios.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Delcy Rodríguez se pronuncia sobre la Segunda Consulta Popular 2026
Jornada electoral
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...