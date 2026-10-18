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Sistema Patria activa cronograma de bonos del 19 al 24 de octubre

Asignaciones sociales

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El cronograma del Sistema Patria se activa desde este lunes 19 y hasta el próximo sábado 24 de octubre con la entrega de diversas asignaciones económicas. El proceso se realiza de forma directa y gradual, notificando a los beneficiarios a través de mensajes de texto del número 3532 o mediante la aplicación veMonedero.

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Entre los beneficios contemplados en esta programación se encuentran el Bono de Responsabilidad Profesional y el Bono de Contingencia. Asimismo, se prevé la liberación del Bono de Ingreso Integral para el personal jubilado de diversas instituciones y el Bono de Corresponsabilidad y Formación destinado al personal docente de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio (UNEM).

El cronograma también abarca el pago del estipendio correspondiente al Movimiento Social Somos Venezuela. Por otra parte, la pensión del IVSS correspondiente al mes de noviembre está previsto para el próximo 21 de octubre de 2026, integrando un ingreso para los pensionados que contempla el ajuste anunciado.

Las autoridades recuerdan a los usuarios que los montos anunciados son solo un estimado no oficial, por lo que los beneficiarios deben verificar la información directamente en su plataforma digital.

Con información de Sistema Patria

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