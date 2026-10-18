El cronograma del Sistema Patria se activa desde este lunes 19 y hasta el próximo sábado 24 de octubre con la entrega de diversas asignaciones económicas. El proceso se realiza de forma directa y gradual, notificando a los beneficiarios a través de mensajes de texto del número 3532 o mediante la aplicación veMonedero.
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Sistema Patria activa cronograma de bonos del 19 al 24 de octubre
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