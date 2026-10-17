El primer viceministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, informó este viernes 16 de octubre que Venezuela y Francia incautaron 2,9 toneladas de drogas, entre marihuana y cocaína. El procedimiento fue el resultado de una operación conjunta entre organismos de seguridad venezolanos y la Marina Nacional francesa.
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Venezuela y Francia incautan 2,9 toneladas de drogas en operación conjunta
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