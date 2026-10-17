Venezuela y Francia incautan 2,9 toneladas de drogas en operación conjunta

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario destacó que esta acción se llevó a cabo bajo los lineamientos del Derecho Internacional y en el marco de la cooperación bilateral contra el narcotráfico transnacional. Blanco expresó su agradecimiento a las autoridades francesas por la asistencia brindada para concretar el operativo.

La información oficial suministrada por el viceministro no ofreció detalles adicionales sobre el lugar del procedimiento, las circunstancias del decomiso ni la existencia de personas detenidas. Asimismo, el reporte no especificó la proporción exacta de cada sustancia incautada ni precisó la fecha en la que se ejecutó la operación.