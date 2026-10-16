El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró su respaldo al proceso de diálogo que mantienen el Gobierno encargado de Venezuela y los representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015. Según declaraciones de Tommy Pigott, portavoz de la instancia estadounidense, el apoyo se enmarca en un plan de tres etapas que contempla la estabilización, la recuperación económica y política, y la transición democrática del país.
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Política
EE.UU. ratifica respaldo a negociaciones entre el Gobierno encargado y la Asamblea Nacional de 2015
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