EE.UU. ratifica respaldo a negociaciones entre el Gobierno encargado y la Asamblea Nacional de 2015

Pigott subrayó que el éxito de esta transición depende de la consolidación de instituciones sólidas, capaces de garantizar procesos electorales transparentes. Entre los puntos clave del diálogo, el vocero destacó la ejecución de reformas hacia un Tribunal Supremo de Justicia independiente y la modificación de leyes consideradas opresivas.

Por su parte, Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, confirmó que la agenda actual se centra en establecer garantías civiles y políticas necesarias para futuros comicios, además de la designación de nuevas autoridades judiciales. Recientemente, Figuera sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien calificó estas gestiones como la mejor oportunidad en más de una generación para restaurar la democracia en la nación.