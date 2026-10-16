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EE.UU. ratifica respaldo a negociaciones entre el Gobierno encargado y la Asamblea Nacional de 2015

Política internacional

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El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró su respaldo al proceso de diálogo que mantienen el Gobierno encargado de Venezuela y los representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015. Según declaraciones de Tommy Pigott, portavoz de la instancia estadounidense, el apoyo se enmarca en un plan de tres etapas que contempla la estabilización, la recuperación económica y política, y la transición democrática del país.

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Pigott subrayó que el éxito de esta transición depende de la consolidación de instituciones sólidas, capaces de garantizar procesos electorales transparentes. Entre los puntos clave del diálogo, el vocero destacó la ejecución de reformas hacia un Tribunal Supremo de Justicia independiente y la modificación de leyes consideradas opresivas.

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Por su parte, Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, confirmó que la agenda actual se centra en establecer garantías civiles y políticas necesarias para futuros comicios, además de la designación de nuevas autoridades judiciales. Recientemente, Figuera sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien calificó estas gestiones como la mejor oportunidad en más de una generación para restaurar la democracia en la nación.

Con información de noticiascol.com

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