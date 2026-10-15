Buscan frenar la inflación: Proponen recuperar la autonomía del BCV en la mesa de diálogo

La iniciativa, impulsada por los diputados Elías Matta, William Barrentos y Héctor Vargas, busca revisar el marco legal del ente emisor para fortalecer la estabilidad de la moneda nacional y evaluar mecanismos que permitan resguardar el poder adquisitivo en todo el país.

Durante el encuentro, los legisladores enfatizaron la importancia de cumplir con las competencias constitucionales del BCV, basándose en el artículo 318 de la Constitución, para evitar distorsiones económicas y garantizar una gestión técnica de la masa monetaria en circulación.

La propuesta se centra en la restitución de la independencia operativa del organismo, asegurando que su función principal sea velar por la estabilidad monetaria y contener la depreciación del bolívar.

Los parlamentarios sostienen que la pérdida de autonomía del instituto emisor ha facilitado la emisión constante de dinero inorgánico para financiar el gasto público. Por ello, buscan establecer compromisos en la mesa de negociación para frenar esta práctica, evitar la pérdida del ingreso de los trabajadores y proteger el patrimonio de los ciudadanos.

Por su parte, la delegación de negociación recibió el texto y ratificó su disposición para analizar los aportes técnicos e institucionales recibidos para su eventual consideración en las conversaciones de trabajo.