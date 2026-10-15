Representantes de la fracción Democracia Parlamentaria presentaron un documento formal ante la delegación de negociación, liderada por Dinorah Figuera, con el propósito de incluir la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV) en la agenda de discusión del proceso de diálogo.
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Política
Buscan frenar la inflación: Proponen recuperar la autonomía del BCV en la mesa de diálogo
Propuesta legislativa
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