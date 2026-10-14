La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ente adscrito al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ha oficializado una modificación en su base de datos de Nacionales Especialmente Designados. Esta actualización confirma la eliminación de las medidas restrictivas que pesaban sobre el dirigente político venezolano Jorge Jesús Rodríguez Gómez.
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EE.UU. levanta sanciones financieras contra Jorge Rodríguez
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