EE.UU. levanta sanciones financieras contra Jorge Rodríguez

Según el informe emitido por la instancia estadounidense, esta decisión conlleva la exclusión definitiva del ciudadano de la denominada lista SDN. En dicho registro, el funcionario figuraba bajo diversas variantes de su identidad, tales como Jorge Rodríguez, Jorge J. Rodríguez Gómez y otras denominaciones asociadas a su nombre completo.

Los archivos oficiales del organismo financiero detallan la información filiatoria que conformaba su expediente, incluyendo su fecha de nacimiento, nacionalidad, número de documento de identidad y su domicilio registrado en la parroquia El Valle, municipio Libertador del Distrito Capital.

La formalización de esta exclusión en el listado de la OFAC implica el levantamiento de los bloqueos y restricciones financieras que afectaban su expediente personal. Este proceso se enmarca dentro de las evaluaciones constantes que la administración norteamericana realiza sobre los programas de sanciones aplicados a Venezuela.