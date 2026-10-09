El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo un encuentro de trabajo con Dinorah Figuera, quien preside la Asamblea Nacional electa en 2015, con el objetivo de revisar el estado actual de las tratativas políticas sobre el caso venezolano.
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Política
Nueva ronda de conversaciones sobre Venezuela fijada para el 14 de octubre
El encuentro marca un paso clave en la búsqueda de soluciones institucionales para el país
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