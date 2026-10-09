Nueva ronda de conversaciones sobre Venezuela fijada para el 14 de octubre

Tras la puesta en marcha de la denominada Operación Resolución Absoluta, el funcionario estadounidense destacó que se han alcanzado progresos significativos durante las dos primeras sesiones de diálogo con las autoridades interinas.

Continuidad del diálogo el 14 de octubre

Ambas partes pactaron dar continuidad a los intercambios en una nueva jornada de trabajo programada para el miércoles 14 de octubre. Rubio enfatizó su compromiso de seguir impulsando acuerdos que permitan alcanzar una transición democrática estable y duradera para todos los ciudadanos venezolanos.