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Política

Nueva ronda de conversaciones sobre Venezuela fijada para el 14 de octubre

El encuentro marca un paso clave en la búsqueda de soluciones institucionales para el país

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Imagen de la noticia: Nueva ronda de conversaciones sobre Venezuela fijada para el 14 de octubre

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El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo un encuentro de trabajo con Dinorah Figuera, quien preside la Asamblea Nacional electa en 2015, con el objetivo de revisar el estado actual de las tratativas políticas sobre el caso venezolano.

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Tras la puesta en marcha de la denominada Operación Resolución Absoluta, el funcionario estadounidense destacó que se han alcanzado progresos significativos durante las dos primeras sesiones de diálogo con las autoridades interinas.

Continuidad del diálogo el 14 de octubre

Ambas partes pactaron dar continuidad a los intercambios en una nueva jornada de trabajo programada para el miércoles 14 de octubre. Rubio enfatizó su compromiso de seguir impulsando acuerdos que permitan alcanzar una transición democrática estable y duradera para todos los ciudadanos venezolanos.

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