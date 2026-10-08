Delcy Rodríguez descarta dolarización y apuesta por el fortalecimiento del bolívar

Prioridad en el bolívar

En su intervención, la funcionaria enfatizó la necesidad de priorizar el fortalecimiento de la moneda nacional. Según Rodríguez, la consolidación del bolívar y el ejercicio de la soberanía monetaria son pilares fundamentales para impulsar el crecimiento y la estabilidad económica de la nación.

Navidad a partir de noviembre

Por otro lado, la mandataria oficializó que la temporada navideña en Venezuela comenzará el próximo 1 de noviembre. Rodríguez justificó esta decisión señalando que, además de dinamizar la actividad económica, busca promover el bienestar y la alegría de la población venezolana.