Durante la tarde de este jueves, en el marco de la 82 Asamblea Anual de Fedecámaras celebrada en el hotel Eurobuilding de Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez desestimó la posibilidad de implementar una dolarización formal en el país. A su juicio, esta medida no representa la solución a los desafíos económicos actuales.
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Política
Delcy Rodríguez descarta dolarización y apuesta por el fortalecimiento del bolívar
Economía nacional
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