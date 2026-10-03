Este sábado, el Ejecutivo nacional difundió un pronunciamiento oficial en el cual reitera su postura histórica de desconocer el Laudo Arbitral de París de 1899. El documento subraya que la resolución de la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba debe transitar exclusivamente por la vía diplomática directa con la República Cooperativa de Guyana.
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Venezuela marca posición firme: rechaza el Laudo de 1899 y llama al diálogo directo con Guyana
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