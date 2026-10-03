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Venezuela marca posición firme: rechaza el Laudo de 1899 y llama al diálogo directo con Guyana

Política Exterior

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Este sábado, el Ejecutivo nacional difundió un pronunciamiento oficial en el cual reitera su postura histórica de desconocer el Laudo Arbitral de París de 1899. El documento subraya que la resolución de la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba debe transitar exclusivamente por la vía diplomática directa con la República Cooperativa de Guyana.

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A través de una comunicación suscrita por el canciller Félix Plasencia, se hizo mención a los 127 años que han pasado desde que se dictó aquel laudo, el cual el Estado venezolano tilda de írrito y carente de validez legal desde su origen.

El Gobierno sostiene que dicha sentencia presenta vicios de nulidad absoluta, reafirmando su soberanía sobre la zona en disputa. En el texto, se otorga una importancia fundamental al Acuerdo de Ginebra de 1966 como el marco jurídico vigente y necesario para dirimir las diferencias territoriales.

Llamado a la negociación bilateral

La Cancillería extendió una invitación formal a las autoridades de Guyana para entablar conversaciones directas. Según el comunicado, el entendimiento bilateral es la única ruta viable para cimentar relaciones de buena vecindad, impulsar el desarrollo económico y fomentar la inversión en la región.

Venezuela mantiene su firme exigencia de que cualquier solución al litigio se ajuste estrictamente a los lineamientos diplomáticos del pacto de 1966, rechazando cualquier acción unilateral que pretenda modificar el estatus del área limítrofe.

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