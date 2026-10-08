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El Gobierno busca capital privado para rescatar el Sistema Eléctrico Nacional

Cambio en el modelo de gestión

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La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó este jueves 8 de octubre que el Gobierno nacional introducirá ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. Esta iniciativa tiene como propósito fundamental fomentar la participación de empresas privadas en las etapas de generación, transporte y comercialización de energía en todo el territorio nacional.

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Este anuncio marca un giro significativo en la administración del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que hasta la fecha ha dependido exclusivamente de la estatal Corpoelec. La medida busca establecer alianzas estratégicas entre el sector público y el privado para optimizar el suministro eléctrico, especialmente en las zonas del país que presentan mayores dificultades de servicio.

El nuevo marco legal contempla la implementación de concesiones, asociaciones estratégicas y la entrada de capitales, tanto nacionales como extranjeros, destinados a fortalecer la infraestructura energética. La propuesta abarca diversas modalidades de producción, incluyendo plantas térmicas, hidroeléctricas y fuentes de energía renovable, además de la modernización de las redes de alta tensión y los sistemas de distribución para usuarios comerciales e industriales.

Se espera que el proyecto de ley sea presentado en los próximos días para su discusión bajo la modalidad de urgencia parlamentaria. Asimismo, la reforma establecerá un esquema regulatorio que definirá las tarifas y fortalecerá la fiscalización técnica por parte del Estado, asegurando así la equidad en el servicio y la viabilidad económica de las inversiones realizadas.

Con información de noticiascol.com

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