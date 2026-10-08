La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó este jueves 8 de octubre que el Gobierno nacional introducirá ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. Esta iniciativa tiene como propósito fundamental fomentar la participación de empresas privadas en las etapas de generación, transporte y comercialización de energía en todo el territorio nacional.
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Política
El Gobierno busca capital privado para rescatar el Sistema Eléctrico Nacional
Cambio en el modelo de gestión
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