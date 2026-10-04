La Asamblea Nacional electa en 2015 ha ratificado su llamado a los ciudadanos y a los distintos sectores de la sociedad civil venezolana para que se postulen como miembros del Comité de Postulaciones Judiciales. Esta instancia es la encargada de liderar el proceso de selección y renovación de los magistrados que integran el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
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Política
Ciudadanos podrán postularse para renovar el Tribunal Supremo de Justicia
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