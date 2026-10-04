Ciudadanos podrán postularse para renovar el Tribunal Supremo de Justicia

Esta medida surge como parte de los compromisos establecidos entre la Mesa de Conversaciones y el Departamento de Estado con el fin de impulsar una reforma integral del sistema judicial. Desde el Parlamento, se enfatizó que la participación ciudadana en este comité es fundamental para otorgar mayor legitimidad, transparencia y confianza a la ciudadanía en la elección de los nuevos jueces del máximo tribunal.

Cronograma y requisitos para la postulación

Los ciudadanos interesados en formar parte de este equipo de trabajo tienen plazo hasta el próximo 9 de octubre para presentar su documentación. El proceso de recepción se lleva a cabo de manera presencial en la sede parlamentaria del Museo Boliviano, situada en la Esquina Pajarito, Caracas, en un horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Para formalizar la postulación, los aspirantes deben consignar los siguientes recaudos:

Carta de postulación, ya sea emitida por una organización social o firmada a título personal.

Carta de aceptación del candidato, si corresponde.

Copia ampliada de la cédula de identidad.

Copias simples de los títulos académicos o universitarios obtenidos.

Una fotografía reciente tipo carnet.

Currículum vitae actualizado.

La Comisión Preliminar ha indicado que toda la documentación debe entregarse organizada dentro de una carpeta de fibra marrón, tamaño oficio y con gancho. Es indispensable que cada página del expediente esté debidamente foliada y firmada por el postulante.

El Poder Legislativo subrayó que la incorporación de diversos actores sociales en este comité es un paso clave para lograr una estructura judicial más representativa y apegada a las necesidades del país.