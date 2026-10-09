EE.UU. reafirma respaldo a la transición democrática en Venezuela tras encuentro con Dinorah Figuera

De acuerdo con los pormenores del encuentro, realizado previo a la mesa de diálogo programada para el 14 de octubre, Rubio hizo énfasis en la necesidad imperativa de organizar comicios libres y establecer instituciones sólidas que garanticen la estabilidad política del país a largo plazo.

La conversación entre la delegación de Estados Unidos y la dirigencia opositora se centró en consolidar una estrategia que vincule los acuerdos políticos con la reactivación económica y la inversión en el sector petrolero. Rubio y Figuera coincidieron en que la recuperación de las garantías civiles resulta un factor determinante para fomentar un clima de paz y reconciliación nacional.

El compromiso de Washington con la democracia venezolana

En el transcurso de las deliberaciones, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos fue enfático sobre la visión de su gobierno respecto al futuro de la nación: “Esta es la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en mucho tiempo de establecer una democracia”. Asimismo, subrayó que los desafíos acumulados durante más de 25 años requieren de la participación activa de todos los sectores sociales.

El secretario de Estado recalcó que el interés de Washington va más allá de la simple realización de un proceso electoral: “Es nuestro deseo no simplemente que Venezuela tenga una elección, sino que tenga una elección, pero también una democracia duradera”. Además, puntualizó que este esfuerzo cuenta con el respaldo de los niveles más altos del gobierno estadounidense.

La visión de Dinorah Figuera sobre la reinstitucionalización

Por su parte, Dinorah Figuera agradeció el apoyo internacional y calificó el periodo iniciado tras el 3 de enero como un camino lleno de esperanza. La parlamentaria destacó que el objetivo primordial es la recuperación de los poderes públicos, haciendo especial mención al sistema judicial y al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sobre el compromiso con la transformación del país, Figuera afirmó: “Estamos comprometidos con la reinstitucionalización de los poderes públicos, el Tribunal de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, llevar al país a un proceso de garantías políticas y civiles y generar un espacio para el encuentro y para la reconciliación”. Finalmente, la dirigencia reafirmó su determinación hacia los futuros comicios: “Estamos levantando las banderas de la fe, de la esperanza y de la justicia”.