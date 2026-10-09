Gobierno plantea reformar leyes de medios para adaptarse a la era digital

Durante una entrevista, Castillo señaló que es el momento oportuno para evaluar la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte) y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, con el fin de armonizarlas con las exigencias del actual ecosistema digital.

“Es necesario poner sobre la mesa la reforma de la Ley de Responsabilidad Social. Ninguna legislación es estática y debe evolucionar conforme a los cambios de la sociedad”, enfatizó Castillo, recordando que el propósito original de estos instrumentos legales era equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad social y el impulso a la producción nacional.

Regulación digital y autocrítica

El viceministro abrió el debate sobre el control de las plataformas digitales y cuestionó la eficacia de las medidas de bloqueo de servicios en Internet. En este sentido, destacó que más de 40 países, incluyendo naciones como España, Reino Unido y Australia, han avanzado en establecer responsabilidades claras para las corporaciones transnacionales que gestionan las redes sociales.

Asimismo, Castillo reconoció que, durante la implementación de las normativas actuales, se han registrado fallas y excesos, por lo que instó a revisar el desempeño del Estado con el objetivo de lograr un reencuentro institucional.

Invitación al gremio periodístico

Respecto a los profesionales de la comunicación que se encuentran fuera de las fronteras venezolanas, el viceministro extendió una invitación abierta para su retorno al país.

“Yo los invitaría a que regresen”, expresó, asegurando que existen oportunidades para que los comunicadores venezolanos encuentren una mejor valoración y desarrollo de su labor profesional dentro del territorio nacional.