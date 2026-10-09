El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, ha manifestado la importancia de someter a una revisión profunda el conjunto de leyes que rigen el sector comunicacional en el país. Según el funcionario, la normativa vigente debe ser actualizada para responder de manera efectiva a los vertiginosos cambios tecnológicos y a las transformaciones políticas que ha experimentado la nación recientemente.
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Política
Gobierno plantea reformar leyes de medios para adaptarse a la era digital
El funcionario admite fallas en la aplicación de normativas actuales y hace un llamado al gremio periodístico en el exterior
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