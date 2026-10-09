El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, tiene previsto un encuentro este viernes con la dirigente opositora venezolana Dinorah Figuera. La reunión se llevará a cabo en las instalaciones del Departamento de Estado, ubicadas en Washington.
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Política
Marco Rubio y Dinorah Figuera se reúnen en Washington para abordar la crisis venezolana
Diplomacia en Washington
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