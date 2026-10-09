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Política

Marco Rubio y Dinorah Figuera se reúnen en Washington para abordar la crisis venezolana

Diplomacia en Washington

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Imagen de la noticia: Marco Rubio y Dinorah Figuera se reúnen en Washington para abordar la crisis venezolana

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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, tiene previsto un encuentro este viernes con la dirigente opositora venezolana Dinorah Figuera. La reunión se llevará a cabo en las instalaciones del Departamento de Estado, ubicadas en Washington.

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Esta cita diplomática forma parte de la agenda oficial del alto funcionario estadounidense. El acercamiento se enmarca dentro de las gestiones y el diálogo institucional que la administración norteamericana mantiene con diversos sectores de la oposición en Venezuela.

Aunque el encuentro ha sido confirmado, hasta el momento el Departamento de Estado no ha ofrecido detalles sobre los temas específicos que se tratarán durante la sesión de trabajo.

Con información de noticiascol.com

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