Marco Rubio y Dinorah Figuera se reúnen en Washington para abordar la crisis venezolana

Esta cita diplomática forma parte de la agenda oficial del alto funcionario estadounidense. El acercamiento se enmarca dentro de las gestiones y el diálogo institucional que la administración norteamericana mantiene con diversos sectores de la oposición en Venezuela.

Aunque el encuentro ha sido confirmado, hasta el momento el Departamento de Estado no ha ofrecido detalles sobre los temas específicos que se tratarán durante la sesión de trabajo.