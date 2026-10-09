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Política

TSJ ratifica extensión de la Emergencia Económica por 60 días más en Venezuela

Medida ratificada por el máximo tribunal

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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha confirmado la plena validez constitucional del Decreto N.º 5.443. Mediante este instrumento, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ha extendido por un lapso de 60 días el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el territorio nacional.

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A través de esta sentencia, el máximo tribunal del país ha ratificado que la decisión se ajusta estrictamente a lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el propósito de salvaguardar la economía y el sistema productivo frente a situaciones de carácter extraordinario.

“Se declara la constitucionalidad del decreto mediante el cual se prorroga el Estado de Emergencia Económica, conforme a los parámetros de la Carta Magna”, señaló el fallo emitido por la instancia judicial.

Facultades y alcances del decreto

Esta ratificación judicial permite al Ejecutivo Nacional mantener la ejecución de acciones inmediatas y extraordinarias en el ámbito económico y financiero. Los ejes fundamentales de este decreto incluyen:

  • Protección del ingreso: Desarrollo de estrategias orientadas a mitigar el impacto de la coyuntura actual sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos.
  • Impulso productivo: Implementación de mecanismos normativos destinados a dinamizar la producción y la exportación de bienes no petroleros.
  • Resguardo de servicios básicos: Garantía de recursos para la atención prioritaria de los sistemas eléctrico, hídrico y de infraestructura nacional.

Tras este pronunciamiento, la Sala Constitucional ha ordenado la publicación íntegra de la sentencia en la Gaceta Oficial, así como su difusión a través de los canales institucionales del Tribunal Supremo de Justicia.

Con información de noticiascol.com

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