TSJ ratifica extensión de la Emergencia Económica por 60 días más en Venezuela

A través de esta sentencia, el máximo tribunal del país ha ratificado que la decisión se ajusta estrictamente a lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el propósito de salvaguardar la economía y el sistema productivo frente a situaciones de carácter extraordinario.

“Se declara la constitucionalidad del decreto mediante el cual se prorroga el Estado de Emergencia Económica, conforme a los parámetros de la Carta Magna”, señaló el fallo emitido por la instancia judicial.

Facultades y alcances del decreto

Esta ratificación judicial permite al Ejecutivo Nacional mantener la ejecución de acciones inmediatas y extraordinarias en el ámbito económico y financiero. Los ejes fundamentales de este decreto incluyen:

Protección del ingreso: Desarrollo de estrategias orientadas a mitigar el impacto de la coyuntura actual sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Desarrollo de estrategias orientadas a mitigar el impacto de la coyuntura actual sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos. Impulso productivo: Implementación de mecanismos normativos destinados a dinamizar la producción y la exportación de bienes no petroleros.

Implementación de mecanismos normativos destinados a dinamizar la producción y la exportación de bienes no petroleros. Resguardo de servicios básicos: Garantía de recursos para la atención prioritaria de los sistemas eléctrico, hídrico y de infraestructura nacional.

Tras este pronunciamiento, la Sala Constitucional ha ordenado la publicación íntegra de la sentencia en la Gaceta Oficial, así como su difusión a través de los canales institucionales del Tribunal Supremo de Justicia.