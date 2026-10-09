La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha confirmado la plena validez constitucional del Decreto N.º 5.443. Mediante este instrumento, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ha extendido por un lapso de 60 días el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el territorio nacional.
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Política
TSJ ratifica extensión de la Emergencia Económica por 60 días más en Venezuela
Medida ratificada por el máximo tribunal
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Con información de noticiascol.com
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