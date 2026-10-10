Comité de Postulaciones Judiciales: Estos son los 127 ciudadanos seleccionados

La relación de nombres, que incluye los números de identificación de los aspirantes, agrupa a ciudadanos propuestos tanto por organizaciones de la sociedad civil como por iniciativa propia. Todo el procedimiento se encuentra respaldado por el artículo 270 de la Carta Magna, además de los artículos 64, 65 y 68 de la Ley Orgánica del máximo tribunal.

El documento cuenta con el aval y las firmas del diputado Giuseppe Alessandrello, quien preside la Comisión Preliminar, y del parlamentario Pablo Pérez Álvarez, en su rol de vicepresidente de esta instancia.

Ruta de evaluación

Tras finalizar el periodo de recepción de documentos, que transcurrió entre el 2 y el 9 de octubre, la hoja de ruta legislativa continúa su curso. La Comisión Preliminar se encuentra ahora en la etapa de revisión de perfiles, con el objetivo de presentar ante la plenaria de la Asamblea Nacional la selección final el próximo 15 de octubre.

El Comité definitivo contará con 23 integrantes, conformados por 11 diputados de la Comisión Preliminar y 12 ciudadanos provenientes de la sociedad civil. Este equipo tendrá la tarea crucial de examinar las credenciales, validar la idoneidad de los candidatos y elevar la lista definitiva de aspirantes a magistrados del TSJ ante el Parlamento.