Este sábado, la Comisión Preliminar del Poder Legislativo dio a conocer el listado oficial de los 127 ciudadanos que superaron los filtros constitucionales y legales para formar parte del Comité de Postulaciones Judiciales. Este organismo es el encargado de liderar el proceso para designar a las próximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
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Política
Comité de Postulaciones Judiciales: Estos son los 127 ciudadanos seleccionados
El proceso avanza hacia la conformación del comité encargado de elegir a los nuevos magistrados del máximo tribunal
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Con información de noticiascol.com
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