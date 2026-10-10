Un total de 100 ciudadanos han formalizado su inscripción para formar parte del Comité de Postulaciones Judiciales, el organismo responsable de analizar y preseleccionar a quienes aspiran a ocupar cargos como magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
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Política
Más de 100 ciudadanos aspiran a integrar el Comité de Postulaciones Judiciales
Designación de magistrados
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