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Más de 100 ciudadanos aspiran a integrar el Comité de Postulaciones Judiciales

Designación de magistrados

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Un total de 100 ciudadanos han formalizado su inscripción para formar parte del Comité de Postulaciones Judiciales, el organismo responsable de analizar y preseleccionar a quienes aspiran a ocupar cargos como magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

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El diputado Luis Florido, representante del Grupo Parlamentario Libertad, confirmó que el periodo de recepción de postulaciones concluyó este viernes. Asimismo, advirtió que el análisis de los expedientes podría extenderse más allá de lo inicialmente previsto.

«Debido a la significativa cantidad de participantes, es posible que necesitemos unos días adicionales para evaluar cada una de las candidaturas con el rigor necesario», indicó Florido a través de sus canales digitales, sin ofrecer detalles sobre modificaciones en el calendario oficial.

Estructura del comité

Una vez finalizada la revisión documental, se elegirán a 12 ciudadanos provenientes de la sociedad civil, quienes trabajarán junto a 11 diputados de la Asamblea Nacional para conformar un equipo de 23 integrantes.

La misión principal de este comité es evaluar a los candidatos a jueces del máximo tribunal y presentar una lista definitiva ante el Parlamento, órgano que tendrá la responsabilidad de la designación final.

Este cambio en la composición, que eleva de 11 a 12 el número de representantes civiles, es resultado de una reforma acordada el pasado 1 de septiembre entre el oficialismo y un sector opositor, con el objetivo de fomentar una mayor transparencia e independencia en el proceso de selección judicial.

Con información de noticiascol.com

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