La Comisión Preliminar de la Asamblea Nacional (AN) ha comenzado este martes el ciclo de entrevistas a los ciudadanos que aspiran a formar parte del Comité de Postulaciones Judiciales, cumpliendo así con los pasos establecidos para la conformación de esta instancia.
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Política
AN inicia entrevistas para renovar el Comité de Postulaciones Judiciales
Paso clave para la renovación del sistema judicial venezolano
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