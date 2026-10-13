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Política

AN inicia entrevistas para renovar el Comité de Postulaciones Judiciales

Paso clave para la renovación del sistema judicial venezolano

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La Comisión Preliminar de la Asamblea Nacional (AN) ha comenzado este martes el ciclo de entrevistas a los ciudadanos que aspiran a formar parte del Comité de Postulaciones Judiciales, cumpliendo así con los pasos establecidos para la conformación de esta instancia.

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Según lo informado por la comisión durante una rueda de prensa, este proceso de evaluación abarca a todos aquellos que presentaron sus credenciales bajo dos modalidades: a través de organizaciones de la sociedad civil o mediante iniciativa propia.

Esta etapa es fundamental en la hoja de ruta que sigue la Comisión Preliminar antes de proceder con la designación definitiva de los miembros del comité. Las entrevistas permitirán realizar un examen exhaustivo de los perfiles de quienes desean asumir esta responsabilidad.

Sobre la labor de este organismo, el Comité de Postulaciones Judiciales tiene la tarea de participar activamente en los procedimientos destinados a la selección de candidatos para ocupar cargos estratégicos dentro del sistema de justicia venezolano, siempre bajo el estricto cumplimiento de las normativas vigentes.

Con información de noticiascol.com

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