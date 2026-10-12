Delcy Rodríguez, en su rol de presidenta encargada, dio a conocer este 12 de octubre el programa ‘Venezuela Alimenta’ durante su participación en el Foro Mundial de la Alimentación 2026, celebrado en Italia bajo el auspicio de la FAO.
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Política
Venezuela Alimenta: El nuevo plan para combatir el hambre que llegará a la Asamblea Nacional
Impulso a la producción nacional
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