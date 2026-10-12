Venezuela Alimenta: El nuevo plan para combatir el hambre que llegará a la Asamblea Nacional

Esta estrategia tiene como propósito fundamental articular los diversos eslabones de la cadena agroalimentaria para alcanzar el objetivo global de ‘Hambre Cero’.

Impulso a la producción nacional

Rodríguez adelantó que en los próximos días introducirá ante la Asamblea Nacional (AN) un proyecto legislativo enfocado en la economía local. El objetivo central es dinamizar la producción de alimentos mediante la sinergia entre distintos sectores económicos del país.

La normativa busca integrar la economía comunal y de emprendimiento con la industria agroalimentaria a gran escala, fortaleciendo así las capacidades productivas nacionales.

Durante su alocución, la mandataria subrayó que la alimentación es un derecho intrínsecamente ligado a la dignidad humana y al desarrollo integral. Por ello, enfatizó que garantizar este derecho requiere de políticas sostenidas, además de inversión en ciencia, financiamiento y producción.

Asimismo, abogó por fortalecer la cooperación internacional, dejando de lado las diferencias políticas, para enfrentar los retos actuales de la seguridad alimentaria.

Durante su visita a la sede de la FAO, Rodríguez fue recibida por su director general, Qu Dongyu, y estuvo acompañada por el canciller Félix Plasencia y la embajadora María Elena Uzcátegui.