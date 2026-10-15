Este jueves 15 de octubre, la justicia estadounidense tomó una decisión determinante respecto al proceso judicial que involucra a Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores. Un juez federal determinó posponer el inicio del juicio penal, fijando una nueva fecha para el 14 de junio de 2027, lo cual altera significativamente el cronograma establecido en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
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Política
Aplazan hasta 2027 el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York
El tribunal federal de Nueva York extendió el calendario judicial tras la comparecencia de la pareja presidencial
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Con información de 2001
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