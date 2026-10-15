Aplazan hasta 2027 el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Durante la reciente audiencia celebrada en Manhattan, la pareja compareció ante el juez federal Alvin Hellerstein. En este acto, ambos se declararon no culpables frente a los nuevos señalamientos presentados por la Fiscalía. Por su parte, Nicolás Maduro sostuvo que las acusaciones del ente judicial estadounidense carecen de fundamento y se basan exclusivamente en testimonios falsos.

El proceso legal se centra en una acusación sustitutiva presentada por la Fiscalía, la cual vincula a los acusados con una presunta conspiración para ejercer torturas contra ciudadanos estadounidenses y figuras políticas. En este sentido, ambos rechazaron categóricamente los cargos imputados durante la sesión de este jueves.

Asimismo, Cilia Flores manifestó ante el estrado su total inocencia respecto a las nuevas imputaciones. Es importante destacar que la actualización del expediente judicial extendió hacia Flores los cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, una acusación que anteriormente estaba dirigida únicamente hacia Nicolás Maduro.