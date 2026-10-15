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Aplazan hasta 2027 el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

El tribunal federal de Nueva York extendió el calendario judicial tras la comparecencia de la pareja presidencial

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Este jueves 15 de octubre, la justicia estadounidense tomó una decisión determinante respecto al proceso judicial que involucra a Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores. Un juez federal determinó posponer el inicio del juicio penal, fijando una nueva fecha para el 14 de junio de 2027, lo cual altera significativamente el cronograma establecido en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

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Durante la reciente audiencia celebrada en Manhattan, la pareja compareció ante el juez federal Alvin Hellerstein. En este acto, ambos se declararon no culpables frente a los nuevos señalamientos presentados por la Fiscalía. Por su parte, Nicolás Maduro sostuvo que las acusaciones del ente judicial estadounidense carecen de fundamento y se basan exclusivamente en testimonios falsos.

El proceso legal se centra en una acusación sustitutiva presentada por la Fiscalía, la cual vincula a los acusados con una presunta conspiración para ejercer torturas contra ciudadanos estadounidenses y figuras políticas. En este sentido, ambos rechazaron categóricamente los cargos imputados durante la sesión de este jueves.

Asimismo, Cilia Flores manifestó ante el estrado su total inocencia respecto a las nuevas imputaciones. Es importante destacar que la actualización del expediente judicial extendió hacia Flores los cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, una acusación que anteriormente estaba dirigida únicamente hacia Nicolás Maduro.

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