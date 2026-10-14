Este miércoles 14 de octubre de 2026, las comisiones delegadas por el Gobierno nacional y la Asamblea Nacional de 2015 formalizaron el comienzo de la tercera etapa de negociaciones. El objetivo central de este encuentro es lograr un pacto definitivo que abarque tanto las garantías políticas como el respeto a los derechos civiles de los ciudadanos.
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Política
Gobierno y AN-2015 retoman diálogo en Caracas buscando acuerdos de estabilidad
Proceso de negociación
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