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Política

Gobierno y AN-2015 retoman diálogo en Caracas buscando acuerdos de estabilidad

Proceso de negociación

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Este miércoles 14 de octubre de 2026, las comisiones delegadas por el Gobierno nacional y la Asamblea Nacional de 2015 formalizaron el comienzo de la tercera etapa de negociaciones. El objetivo central de este encuentro es lograr un pacto definitivo que abarque tanto las garantías políticas como el respeto a los derechos civiles de los ciudadanos.

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Las sesiones de trabajo tienen lugar en el Hotel Meliá Caracas. En este recinto, los representantes de ambos sectores han retomado la discusión sobre los temas pendientes que fueron establecidos durante los ciclos de diálogo anteriores.

El propósito de este nuevo ciclo es profundizar en la creación de estructuras institucionales y acuerdos recíprocos. Se busca, además, definir salvaguardas electorales y democráticas que sirvan como base para alcanzar la estabilidad política que requiere la nación.

Con información de noticiascol.com

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