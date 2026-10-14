Gobierno y AN-2015 retoman diálogo en Caracas buscando acuerdos de estabilidad

Las sesiones de trabajo tienen lugar en el Hotel Meliá Caracas. En este recinto, los representantes de ambos sectores han retomado la discusión sobre los temas pendientes que fueron establecidos durante los ciclos de diálogo anteriores.

El propósito de este nuevo ciclo es profundizar en la creación de estructuras institucionales y acuerdos recíprocos. Se busca, además, definir salvaguardas electorales y democráticas que sirvan como base para alcanzar la estabilidad política que requiere la nación.