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El Presupuesto 2027 llega a la AN: ¿Qué prioridades marcarán la economía del país?

Gestión Pública

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El pasado miércoles 14 de octubre, el Poder Legislativo recibió formalmente el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2027, acompañado por los planes Operativo Anual y de Endeudamiento de la República. La entrega estuvo a cargo del vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, quien formalizó el trámite ante el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante.

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Evaluación de los recursos públicos

Infante subrayó que este proceso se ajusta a los mandatos constitucionales y tiene como objetivo central atender las demandas de la ciudadanía. Según detalló, la asignación de recursos estará enfocada en la recuperación del bienestar social, el fortalecimiento de los ingresos familiares y el incremento en la calidad de vida de los venezolanos. El análisis de estas propuestas recaerá en las comisiones de Economía, Finanzas y Desarrollo Social, liderada por Jesús Faría, y la de Contraloría, bajo la dirección de Winston Vallenilla.

¿Cuáles serán las prioridades para 2027?

Por su parte, Ricardo Menéndez, en representación del Ejecutivo Nacional y bajo las directrices de la presidenta Delcy Rodríguez, destacó que la elaboración de estos documentos contó con el respaldo de la ministra de Finanzas, Anabel Pérez, y el equipo técnico de la Onapre. El funcionario recordó que el 15 de octubre es la fecha tope constitucional para este proceso. Entre los pilares fundamentales para la distribución de los fondos, se priorizará la recuperación del poder adquisitivo, la optimización de servicios e infraestructura, y el impulso a la economía productiva.

Asimismo, se integrará la metodología de la Agenda Concreta de Acción para atender necesidades comunitarias en áreas críticas como agua, electricidad y alimentación. Con la recepción de estos instrumentos, el Parlamento inicia el proceso de revisión de las propuestas económicas que servirán de base para la planificación estatal durante el año 2027.

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