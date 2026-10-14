El pasado miércoles 14 de octubre, el Poder Legislativo recibió formalmente el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2027, acompañado por los planes Operativo Anual y de Endeudamiento de la República. La entrega estuvo a cargo del vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, quien formalizó el trámite ante el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante.
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Política
El Presupuesto 2027 llega a la AN: ¿Qué prioridades marcarán la economía del país?
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