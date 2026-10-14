El proceso legal que involucra a Nicolás Maduro y Cilia Flores ha tomado un rumbo determinante tras la decisión del juez federal Alvin Hellerstein, quien ha programado una audiencia en la ciudad de Nueva York para el próximo 15 de octubre.
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Política
Cita judicial clave: Maduro y Flores enfrentan nuevas imputaciones por tortura y narcotráfico este 15 de octubre
La justicia norteamericana amplía el expediente contra la pareja presidencial por presuntos crímenes de lesa humanidad y tráfico de estupefacientes
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