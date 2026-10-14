Cita judicial clave: Maduro y Flores enfrentan nuevas imputaciones por tortura y narcotráfico este 15 de octubre

De acuerdo con reportes de la agencia EFE, el propósito de este encuentro judicial es que ambos señalados comparezcan ante las recientes imputaciones presentadas por el Ministerio Público de los Estados Unidos. En días recientes, la Fiscalía estadounidense formalizó cargos contra la pareja por su presunta participación en una conspiración destinada a ejecutar actos de tortura.

La sesión judicial está pautada para las 11:00 a.m. (15:00 GMT) en la sede del tribunal neoyorquino. Durante esta comparecencia, se analizarán los detalles de la acusación actualizada que recae directamente sobre el mandatario y la primera combatiente.

Ampliación de cargos por parte de la Fiscalía de EE. UU.

La Fiscalía estadounidense ha endurecido su postura al añadir cargos por conspiración para cometer torturas contra Maduro y Flores. Asimismo, las autoridades han extendido la imputación por narcoterrorismo hacia Cilia Flores, un señalamiento que anteriormente recaía exclusivamente sobre el político venezolano. Ambos individuos mantienen además acusaciones pendientes por conspirar para la importación de cocaína hacia territorio norteamericano.

Denuncias por torturas a ciudadanos estadounidenses

El expediente judicial detalla la aplicación de prácticas de tortura y represión contra personas privadas de libertad en Venezuela, entre las cuales se identifican tres ciudadanos de nacionalidad estadounidense. Según la acusación, estas acciones habrían sido parte de un plan deliberado para garantizar la continuidad en el ejercicio del poder.

Respecto a la acusación por narcoterrorismo, la justicia de los Estados Unidos sostiene que la pareja participó en una conspiración para el acopio y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína. El objetivo de estas operaciones ilícitas habría sido proveer financiamiento a grupos y personas vinculadas con actividades terroristas internacionales.