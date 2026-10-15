Un grupo de 305 ciudadanos venezolanos regresaron al país el miércoles 14 de octubre, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en la ciudad de Barcelona. Los connacionales llegaron en dos vuelos procedentes de Estados Unidos como parte de las operaciones de retorno coordinadas entre ambas naciones.
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Política
305 venezolanos deportados desde Estados Unidos llegan a Barcelona
Operaciones de repatriación
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Con información de El Nacional
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