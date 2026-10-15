305 venezolanos deportados desde Estados Unidos llegan a Barcelona

La información fue confirmada por Mervin Maldonado, jefe de la Gran Misión Vuelta a la Patria, quien detalló que los vuelos 178 y 179 trasladaron a los ciudadanos de regreso al territorio nacional. Este arribo se enmarca en la operatividad sostenida del mecanismo de deportaciones directas acordado entre la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el gobierno estadounidense.

Tras el aterrizaje, las autoridades sanitarias y migratorias en el estado Anzoátegui activaron los protocolos habituales de identificación, atención médica primaria y movilización logística para gestionar el traslado de los retornados hacia sus respectivas entidades de origen. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha ofrecido detalles sobre el perfil demográfico de los ciudadanos ni sobre los centros de detención desde donde fueron trasladados.