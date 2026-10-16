Más de 48.000 consejos comunales en todo el territorio nacional han sido convocados para participar en la Consulta Popular Nacional, pautada para este domingo 18 de octubre. La información fue confirmada por el viceministro de Agricultura Urbana, Elías Sánchez, quien destacó la importancia de este evento para la gestión de recursos.
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Consulta Popular Nacional convocará a más de 48.000 consejos comunales este 18 de octubre
Proceso electoral de base
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Con información de noticiascol.com
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