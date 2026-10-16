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Consulta Popular Nacional convocará a más de 48.000 consejos comunales este 18 de octubre

Proceso electoral de base

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Más de 48.000 consejos comunales en todo el territorio nacional han sido convocados para participar en la Consulta Popular Nacional, pautada para este domingo 18 de octubre. La información fue confirmada por el viceministro de Agricultura Urbana, Elías Sánchez, quien destacó la importancia de este evento para la gestión de recursos.

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El esquema plantea la transferencia directa de recursos financieros a las bases para resolver necesidades específicas de cada localidad, eliminando la intermediación en el proceso. Este modelo busca fortalecer la participación ciudadana y permitir que los montos económicos sean asignados de acuerdo con las demandas reales de cada sector.

Previo a la jornada electoral, las comunidades han llevado a cabo asambleas y debates para definir las prioridades de cada localidad. Estas instancias de discusión, según Sánchez, son fundamentales para garantizar el registro de las solicitudes comunitarias y asegurar que la toma de decisiones responda a las necesidades discutidas por la mayoría de los habitantes en sus territorios.

Como parte de la preparación logística, la estructura comunitaria ha completado un proceso de actualización y renovación de sus vocerías en las distintas regiones del país. Sánchez calificó la consulta como un ejercicio democrático que representa un momento crucial para la participación activa de la población en la administración de fondos públicos.

Con información de noticiascol.com

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