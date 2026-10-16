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Cargan en el Sistema Patria el bono de fin de año para trabajadores universitarios

Sector universitario

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El personal activo, jubilado y sobreviviente de las universidades públicas del país se mantiene a la expectativa por la liberación efectiva de los fondos correspondientes al bono de fin de año, luego de que se confirmara que el Bono fin de año fue cargado en el Sistema Patria.

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De acuerdo con información emitida por las Direcciones de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia y la Universidad de Carabobo, este procedimiento se ajusta a los lineamientos aprobados el pasado 13 de octubre por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), en cumplimiento con la Convención Colectiva Única vigente del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

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Las dependencias administrativas detallaron que los archivos procesados corresponden al 100% de la bonificación normativa, estableciendo que la base de cálculo utilizada para la estructuración de la nómina equivale a 120 días de salario integral. Actualmente, las solicitudes enviadas por las distintas casas de estudio superior se encuentran en fase de revisión, aprobación y posterior ejecución por parte del Ejecutivo nacional, paso previo para que los fondos sean acreditados en los monederos de la plataforma.

Es importante recordar que, durante el año 2025, el pago de los aguinaldos se realizó mediante tres depósitos fraccionados, cuya distribución varió según el sector laboral y las escalas salariales de la administración pública, incluyendo al personal docente, administrativo, obrero y pensionados del IVSS y Amor Mayor.

Con información de Sistema Patria

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