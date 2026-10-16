El personal activo, jubilado y sobreviviente de las universidades públicas del país se mantiene a la expectativa por la liberación efectiva de los fondos correspondientes al bono de fin de año, luego de que se confirmara que el Bono fin de año fue cargado en el Sistema Patria.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Cargan en el Sistema Patria el bono de fin de año para trabajadores universitarios
Sector universitario
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Sistema Patria
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...